Гул в "Лужниках". Виду освистывают во время матча с Англией

Болельщики начали освистывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, когда тот дотрагивается до мяча в конце первого тайма полуфинального матче чемпионата мира-2018 с Англией.

Игра проходит в Москве на стадионе "Лужники".

29-летний Вида после встречи 1/4 финала мирового первенства с Россией (2:2, 4:3 - пенальти) записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем. На нем Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскомву "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Защитнику турецкого "Бешикташа" же было вынесено предупреждение.

При этом позже в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида, сидя рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и тоже кричит "Слава Украине".

Хорватия - Англия: онлайн-трансляция матча

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