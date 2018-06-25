19:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губерниев считает, что сборная России вдрызг проиграла Уругваю


Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

- 0-3! Проиграли вдрызг! Второе место в группе! Ждем соперника по одной восьмой!, - написал Губерниев в Инстаграме.

Сборная России заняла второе место в группе А и в 1/8 финала сыграет с первой командой группы B (ИспанияПортугалия или Иран).

Россия проведет встречу 1/8 финала 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени. 

Уругвай - Россия


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https://www.instagram.com/p/BkdAorPHQKb/?hl=ru&taken-by=guberniev_dmitry

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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