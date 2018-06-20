Губерниев пообещал "выпить море", если Россия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что сборной России удастся пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Россияне обеспечили себе место в 1/8 финала турнира после побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В 1/4 финала им предстоит встреча с одной из команд группы B - Испанией, Португалией или Ираном.

- Сейчас очень бы хотелось в преддверии матча с Уругваем все-таки постараться воодушевиться поддержкой всей страны, - цитирует "Р-Спорт" Губерниева. - А то, что наша сборная готова, мы это видим... Остается только сейчас пожелать удачи в матче с Уругваем и попробовать настроить себя на чудо и суперсенсацию в матче 1/8 финала. Вы можете себе представить, что вдруг будет, если мы пройдем в четвертьфинал? Тогда мы все пойдем и выпьем море, на радостях.