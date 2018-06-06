17:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губерниев поддержал акцию "Усы надежды" в поддержку Черчесова. Фото


Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поддержал акцию "Усы надежды", которая запущена телеведущим Иваном Ургантом в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Поддерживаю нашу сборную по футболу и тренера!, - написал Губерниев.

 

Отметим, что к акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

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