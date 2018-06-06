Губерниев поддержал акцию "Усы надежды" в поддержку Черчесова. Фото

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поддержал акцию "Усы надежды", которая запущена телеведущим Иваном Ургантом в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Поддерживаю нашу сборную по футболу и тренера!, - написал Губерниев.
Поддерживаю нашу сборную по футболу и тренера !!!! #усынадежды #носиусы #носиусыносинессы #носиусынессы #россия #футбол #черчесов #усы #мундиаль #чемпионатмира #надежда #вера #успех #тренер 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Отметим, что к акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.
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