Губерниев поддержал акцию "Усы надежды" в поддержку Черчесова. Фото

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поддержал акцию "Усы надежды", которая запущена телеведущим Иваном Ургантом в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Поддерживаю нашу сборную по футболу и тренера!, - написал Губерниев.

Отметим, что к акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

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