Губерниев, Киселева и Владыкина стали послами Москвы на ЧМ-2018

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина стали послами Москвы на ЧМ-2018, сообщает Welcome2018. Презентация прошла во время открытия любительского футбольного турнира "День московского футбола" на территории "Лужников". В мероприятии приняли участие звезды российского футбола Дмитрий Сенников, Андрей Канчельскис и Ролан Гусев.

Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами ЧМ-2018. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.