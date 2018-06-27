Губерниев атакует Марадону

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал легенду мирового футбола Диего Марадону, который после второго гола Аргентины в матче третьего тура группового раунда ЧМ-2018 с Нигерией (2:1) показал два средних пальца. Его жесты попали в телетрансляцию.

В своем Инстаграме Губерниев написал следующее: "Диего, ну ты и позорник! Яков Фак тебя дери. Аргентина - дно. Нигерия заслужила победу, отняли пенальти и плей-офф. Месси - слабак".

- Марадона, конечно, велик, но все-таки одно дело, когда это рука Бога в футболе, а другое, когда грязные пальцы на весь мир в телеэкране. Понимаете? Это, конечно, разные истории, - объяснил Губерниев свою реакцию на поведение Марадоны в телефонном разговоре с корреспондентом "СЭ". - Я возмущен решением арбитра. Болел за Нигерию в этом матче. Считаю, что у африканцев украли победу. Только и всего.

- По-вашему, Аргентина - дно?

- Знаете, журналист всегда имеет право на гиперболу. Некоторые твиты он пишет для того, чтобы вызвать определенную реакцию. Я не удивлюсь, если Аргентина в итоге станет чемпионом мира. Поэтому на все можно посмотреть умозрительно. Но эту сборную нельзя сравнить с той Аргентиной, которую мы видели в 1986-м, когда солировал как раз Марадона. Что ж, время у Месси и компании еще есть.

- Однако вы написали, что Месси - слабак. Лео разочаровал?

- На данную минуту футболист номер один - Криштиану Роналду. А Месси - второй. Но, повторю, на данный момент. А завтра ситуация может поменяться. Такая Аргентина нам не нужна! Нам подавай другую команду. А Месси сейчас все равно слабак!

- Нужно ли Марадону лишить паспорта болельщика и не пускать на стадион?

- Без него станет скучно. Нашему оргкомитету есть чем заняться и помимо санкций в отношении Диего. Просто нужно обязательно провести с ним разъяснительную беседу. Я бы для этих целей вызвал, например, Памелу Андерсон. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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