Губернатор заверил: заводы Екатеринбурга не остановят работу во время ЧМ-2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что промышленные работы в Екатеринбурге не будут остановлены во время чемпионата мира-2018. Ранее в СМИ появилась информация, что заводы с вредным производством в городах ЧМ-2018 будут закрыты на время турнира.

- Никто не собирается останавливать никакие предприятия. Необходимо просто подготовить обращение в межведомственный оперативный штаб, - цитирует ТАСС Куйвашева. - В рабочем порядке обратиться к министру промышленности. Все разъяснения будут даны и никаких проблем не будет.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).