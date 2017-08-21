Губернатор уверен, что на "Ростов Арене" не будет проблем с посещаемостью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о разработке программы заполнения "Ростов Арены" не только во время чемпионата мира 2018 года, но и после завершения турнира. По его словам, Ростов-на-Дону – футбольный город с большой историей.

– Ростов – город футбольный, здесь очень хорошая история футбола, – цитирует ТАСС Голубева. – Еще со времен победы сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года, когда победный мяч забил наш футболист Виктор Понедельник. Все эти годы футбол в Ростове – это некая составляющая, которая постоянно волнует людей разных поколений. Поэтому меня вопрос посещаемости не очень беспокоит.

Мы разрабатываем отдельную программу заполнения этого стадиона не только на период чемпионата, но и после турнира. Существует программа, и мы ее изучаем, согласно которой дети в возрасте до 13 лет с родителями будут приглашаться на матчи чемпионата России на новую арену бесплатно.

Напомним, завершение работ по строительству стадиона запланировано на 25 декабря 2017 года. Во время чемпионата мира "Ростов Арена" примет 4 матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала турнира.