Губернатор Свердловской области: "Спекулятивных цен на гостиницы во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге не будет"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что на "Екатеринбург-Арене" осталось доделать косметический ремонт. Куйвашев также добавил, что спекулятивных цен на проживание в гостиницах Екатеринбурга во время чемпионата мира-2018 не будет.

– Нет ничего плохого, что бизнес заработает во время чемпионата, – цитирует ТАСС Куйвашева. – Однако перегибов быть не должно, спекулятивных цен на проживание в гостиницах не будет. А если представители бизнеса будут злоупотреблять, то мы возьмем их на заметку.

Стадион "Екатеринбург-Арена" сдан. Осталось доделать косметический ремонт. Средства на эти цели в бюджете муниципалитета Екатеринбурга и области заложены.