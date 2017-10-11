Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей льготными билетами после ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству по физкультуре и спорту региона проработать вопрос обеспечения льготного посещения детьми футбольных матчей на "Ростов-Арене" после ЧМ-2018. По его словам, необходимо предоставить возможность детям до 12-13 лет приходить на футбольные матчи вместе с родителями бесплатно или по льготной цене.

– Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу, – цитирует пресс-служба правительства Голубева. – Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребёнком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области. Эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы.

"Ростов-Арена" примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.