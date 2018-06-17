Губернатор Ростовской области подарил президенту Швейцарии картину с швейцарскими футболистами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подарил президенту Швейцарии Алену Берсе картину, на которой изображены футболисты швейцарской сборной. Первый матч чемпионата мира на ростовском стадионе состоится 17 июня. В 21.00 мск на поле выйдут сборные Бразилии и Швейцарии.



- На встрече с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев передал гостю диптих с изображением сборной Швейцарии, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы губернатора региона.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу