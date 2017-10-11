20:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губернатор поручил обеспечить детей льготными билетами на "Ростов-Арену" после ЧМ-2018


Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить детям до 13 лет возможность посещать футбольные матчи на стадионе "Ростов-Арена" бесплатно или по льготной цене после чемпионата мира 2018 года. В начале октября президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать Концепцию наследия мундиаля и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры.

- Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене, - цитирует ТАСС пресс-службу Голубева . - Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4637804

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий