Губернатор недоволен оформлением тренировочной площадки ЧМ-2018 в Пензе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории спорткомплекса "Зенит" в региональном центре. Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.

Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен, и в итоге композиция будет выглядеть совершенно иначе.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.