21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губернатор недоволен оформлением тренировочной площадки ЧМ-2018 в Пензе

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории спорткомплекса "Зенит" в региональном центре. Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018. 

Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен, и в итоге композиция будет выглядеть совершенно иначе.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.pravda-news.ru/topic/82904.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey6201

В следующей заметке надо обязательно осветить формат лампочек в туалетах зоны прилёта мордовского аэропопрта

21:42