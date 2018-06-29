Губернатор Липецкой области заявил о непричастности к скандальному сообщению, появившемуся в его Твиттере

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что не имеет отношения к скандальному твиту, посвященному вылету сборной Германии с чемпионата мира-2018. Ранее в его Твиттере появилось сообщение (впоследствии удаленное), объясняющее провал немецкой сборной исторически сложившейся ситуацией.

- Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно, - написал Королев в своем Твиттере.

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. – Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф чемпионата мира.

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