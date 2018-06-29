16:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губернатор Липецкой области заявил о непричастности к скандальному сообщению, появившемуся в его Твиттере


Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что не имеет отношения к скандальному твиту, посвященному вылету сборной Германии с чемпионата мира-2018. Ранее в его Твиттере появилось сообщение (впоследствии удаленное), объясняющее провал немецкой сборной исторически сложившейся ситуацией. 

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно, - написал Королев в своем Твиттере.

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф чемпионата мира

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