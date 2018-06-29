Губернатор Липецкой области удалил скандальный твит о вылете Германии с ЧМ-2018

Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил свой твит о вылете Германии с чемпионата мира-2018. Сообщение, содержавшее мнение чиновника о причинах подобной ситуации, вызвало скандал и негативную реакцию в комментариях.

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф чемпионата мира.

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