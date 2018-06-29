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Губернатор Липецкой области удалил скандальный твит о вылете Германии с ЧМ-2018


Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил свой твит о вылете Германии с чемпионата мира-2018. Сообщение, содержавшее мнение чиновника о причинах подобной ситуации, вызвало скандал и негативную реакцию в комментариях.  

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф чемпионата мира

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/zayavlenie-gubernatora-lipeckoy-oblasti-o-vylete-germanii-s-chm-2018-vyzvalo-negodovanie-v-socsetyah-1428366/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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