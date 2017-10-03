Губернатор Краснодарского края: "Фишт" готов к чемпионату мира"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил готовность стадиона "Фишт" к проведению чемпионата мира-2018. Он отметил, что в настоящее время в регионе идет работа по строительству и реконструкции восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд.

- Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно с уверенность говорить о том, что мы устранили те замечания, которые озвучила ФИФА после Кубка конфедераций, и стадион "Фишт" полностью готов принимать матчи чемпионата мира. Завершено обновление футбольного газона, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тысячи мест. Таким образом, стадион сможет принять более 45 тысяч болельщиков одновременно.

Проводится набор кандидатов в волонтеры. В крае создана серьезная база для их подготовки. Количество городских волонтеров во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи составит 1580 человек. Что касается инфраструктуры, мы уже разработали и утвердили планы мероприятий по праздничному и тематическому оформлению городов края. Для транспортного обслуживания чемпионата будут использованы 100 автобусов и 70 пар электропоездов "Ласточка" в сутки.