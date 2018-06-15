Губернатор Калининградской области: "На матч Англия – Бельгия все билеты давно проданы-перепроданы"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что матч чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии пройдет при заполненных трибунах. Эта встреча состоится 28 июня.

Также Калининград примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня) и Испания – Марокко (25 июня).

- Вчера в город приехали 315 хорватов, сегодня еще два автобуса прибыло в Калининград. Нигерийцами куплено 2500 билетов на игру, - цитирует "Р-Спорт" Алиханова. - На матч Англия - Бельгия все билеты давно проданы-перепроданы. Две трети всех билетов, проданных на четыре игры в Калининграде, куплены иностранцами.

Напомним, англичане и бельгийцы встретятся в третьем туре группового этапа.