Губернатор Калининградской области еще не покупал билеты на ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще не приобретал билетов на матчи чемпионата мира-2018. Ранее он говорил, что хочет посетить игры турнира.

- Надеюсь, что пойду, но билеты пока не покупал. Думаю, что график позволит сходить на матчи ЧМ, но пока не занимался этим вопросом. Надеюсь, билетов хватит, при таком спросе, особенно на матч Англия - Бельгия, - цитирует "Р-Спорт" Алиханова.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).