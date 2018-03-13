Губернатор Калининградской области еще не покупал билеты на ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще не приобретал билетов на матчи чемпионата мира-2018. Ранее он говорил, что хочет посетить игры турнира.
- Надеюсь, что пойду, но билеты пока не покупал. Думаю, что график позволит сходить на матчи ЧМ, но пока не занимался этим вопросом. Надеюсь, билетов хватит, при таком спросе, особенно на матч Англия - Бельгия, - цитирует "Р-Спорт" Алиханова.
В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).
Sterx
Касаемо кочана: Антоша, попроси у папы. Он тебе поможет. Так же, как и с трудоустройством в КО! И молись, как Ярый щук, о том, чтобы стадион не утонул в болоте. А то на вопрос Мутко: Где стадион? Придедся отвечать как ты любишь: -Почему? -По-качану Ну а тут соответственно: -Где? -В пи...
22:32
Sterx
murzikov Смешно) Уже нет билетов на эту игру) Но ему-то чего волноваться, проведут как-нибудь))) ======================================================================================================== Были билеты сегодня в 11.20. на матч Англия-Бельгия. Правда цена соответствующая-9900 рэ за билет. Более дешевые билеты да, уже раскупили
22:27
баламошка
Бедняшечка.
22:23
Thomas_Boy_
Это смешно вдвойне.
22:22
Stiffupperlip
Ну да, другие губернаторы давно раскошелились и за свои кровные билеты купили , правда, 4 категории, на лучшее денег нет. Будут сидеть на галерке . Ну, это я про Исландию, а вы что подумали ?
22:21
murzikov
Смешно) Уже нет билетов на эту игру) Но ему-то чего волноваться, проведут как-нибудь)))
22:13
murzikov
Смешно) Уже нет билетов на эту игру в продаже... Но ему-то чего волноваться)
22:12