Губернатор: "Инфраструктура Ростовской области готова к ЧМ-2018"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил готовность региона к проведению матчей ЧМ-2018.

- Если говорить об инфраструктуре, она готова. Если говорить об операционной деятельности, это то, чем мы занимаемся сейчас и будем заниматься позже... Хорошие хозяева готовятся до последнего дня, и, значит, в день чемпионата мы будем продолжать мыть, чистить, готовить, - цитирует губернатора "Р-Спорт". - Ростов самый гостеприимный город в мире. От каждого ростовчанина будет зависеть успех чемпионата.

Сегодня на стадионе "Ростов Арена" состоялась торжественная церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу.

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