ГУ МВД по Москве: Семь человек пострадали в результате аварии на Ильинке

ГУ МВД по городу Москве опубликовало заявление в связи с сегодняшней аварией на Ильинке. По уточненным данным, пострадали семь человек.

- Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек, - говорится в заявлении. - Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что виновник аварии ездил по Москве с водительским удостоверением, выданным в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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