ГУ МВД Москвы опровергло информацию о перекрытии Никольской из-за обнаружения подозрительного предмета

Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве опровергла информацию Reuters о том, что в перекрыта улица Никольская после обнаружения на ней подозрительного предмета.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ о перекрытии Никольской улицы Москвы и проведения спецмероприятий из-за обнаружения подозрительно предмета, не соответствует действительности. Сообщаем, что нарядом полиции при несении службы на Никольской улице, обнаружена забытая сумка, содержимое которой никакой опасности не представляет. Указанный предмет полицейскими сдан в дежурную часть территориального отдела полиции", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. (Андрей СИЗЯКИН)

Подозрительная сумка на Никольской. Фото REUTERS

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