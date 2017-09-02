Грузия сыграла вничью с Ирландией, Ананидзе отметился голевой передачей

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Грузия – Ирландия завершился со счетом 1:1. Счет в игре на 4-й минуте открыл защитник гостей Шейн Даффи, но спустя полчаса ответный гол забил полузащитник Валерий Казаишвили. В эпизоде с голом хозяев результативной передачей отметился хавбек "Спартака" Джано Ананидзе, который отыграл все 90 минут.

Также в составе грузинской команды весь матч на поле провели защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив") и Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск"). Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия появился на поле на 75-й минуте.

В параллельном матче группы D Сербия с крупным счетом обыграла Молдавию - 3:0.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Грузия - Ирландия - 1:1 (1:1)

Голы: Даффи, 4 (0:1). Казаишвили, 34 (1:1).

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Ананидзе, Квеквескири, Джигаури (Чантурия, 75), Казаишвили (Хочолава, 90+3), Гвилия, Квилитая (Меребашвили, 85).

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд, Даффи, Кристи, Уилан (Мерфи, 79), Макклин, Брэйди, Артер (Макгиди, 61), Лонг, Уолтерс.

Предупреждения: Квеквескири, 37. Джигаури, 62. Макклин, 76.

Судья: Кружляк (Словакия).

2 сентября. Тбилиси. Стадион Boris Paichadze.

Сербия - Молдавия - 3:0 (2:0)

Голы: Гачинович, 20 (1:0). Коларов, 30 (2:0). Митрович, 81 (3:0).

Сербия: Райкович, Иванович, Коларов, Настасич, Максимович, Матич (Радойя, 76), Гудель, Костич, Гачинович, Тадич (Ляич, 66), Митрович (Прийович, 82).

Молдавия: Чебану, Епуряну, Армаш, Посмак, Кожокарь (Карп, 75), Чеботару, Ионицэ, Дедов, Кочук (Антонюк, 59), Антон (Бугаев, 81), Гынсарь.

Судья: Богнар (Венгрия).

2 сентября. Белград. Стадион FK Partizan.