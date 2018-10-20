Группа "Ленинград" выступит на девяти стадионах ЧМ-2018

Группа "Ленинград" объявила о проведении стадионного тура по России в следующем году. Напомним, накануне они выступили на стадионе "Санкт-Петербург".

Теперь же группа Сергея Шнурова выступит на девяти аренах, которые принимали ЧМ-2018. Это произойдет в 2019 году. Исполнители также вновь выступят на домашней арене "Зенита".

Расписание тура: 4 июня – стадион "Калиниград"; 14 июня – "Открытие Арена" (Москва); 19 июня – стадион "Нижний Новгород"; 28 июня – "Казань Арена"; 3 июля – "Самара Арена"; 12 июля – "Екатеринбург Арена"; 6 сентября – "Ростов Арена"; 21 сентября – "Волгоград Арена"; 12 октября – "Санкт-Петербург Арена".

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