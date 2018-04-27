Группа "Каста" выступит на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Группа "Каста" примет участие в фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 "Ростов-2018" Павла Гаврикова. По его словам, коллектив даст концерт 17 июня, в день первого матча турнира в Ростове-на-Дону.
Также, по его словам, на сцене будут выступать международные коллективы из тех стран, чьи команды сыграют в донском городе.
Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).
Дополнительная информация
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)