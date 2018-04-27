14:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Группа "Каста" выступит на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону


Группа "Каста" примет участие в фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 "Ростов-2018" Павла Гаврикова. По его словам, коллектив даст концерт 17 июня, в день первого матча турнира в Ростове-на-Дону.

Также, по его словам, на сцене будут выступать международные коллективы из тех стран, чьи команды сыграют в донском городе.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня),  также встречу 1/8 финала (2 июля).

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5164341

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