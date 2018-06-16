Гризманн расстроился, когда судья сначала не назначил пенальти

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком матча против Австралии (2:1), рассказал об эпизоде с пенальти.

- Касание было, и я расстроился, что судья не назначил пенальти. Но когда арбитр пошел смотреть момент, я уже понял, что он изменит решение и концентрировался на ударе.

В нападении нашей тройке с Дембеле и Мбаппе пока не хватает спаянности и автоматики. Австралия очень сложная команда. Они создадут сложности и Перу, и Дании. (Артур ЕНИКЕЕВ)