Гризманн провел пресс-конференцию обернутым в уругвайский флаг

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн провел пресс-конференцию после финального матча чемпионата мира с Хорватией (4:2) обернутым во флаг Уругвая, который ему передал журналист из этой страны.

Ранее Гризманн не праздновал гол в ворота Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:0). После той игры форвард объяснил это тем, что очень уважает Уругвай, так как в начале карьеры один уругваец научил его "что хорошо, а что плохо".

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