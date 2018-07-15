22:01 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гризманн провел пресс-конференцию обернутым в уругвайский флаг


Нападающий сборной Франции  Антуан Гризманн провел пресс-конференцию после финального матча чемпионата мира с Хорватией (4:2) обернутым во флаг Уругвая, который ему передал журналист из этой страны.

Ранее Гризманн не праздновал гол в ворота Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:0). После той игры форвард объяснил это тем, что очень уважает Уругвай, так как в начале карьеры один уругваец научил его "что хорошо, а что плохо".

Франция - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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