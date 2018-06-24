Гриша "вернул" пенальти англичанам

На 20-й минуте матча чемпионата мира-2018 Англия - Панама египетский арбитр Геад Гриша назначил 11-метровый удар в ворота панамцев, словно вернув англичанам судейский должок за их первую игру на турнире. В этом эпизоде рефери решил, что Эскобар сфолил, приобняв правой рукой Лингарда.

Удивительно, но судьи, выбранные и подготовленные ФИФА, совершенно по-разному трактуют правила игры. Достаточно вспомнить матчи Тунис - Англия (1:2), в котором за задержку Кейна колумбиец Вильмар Рольдан не наказал тунисцев пенальти, Россия - Египет (3:1), на 78-й минуте которого Энрике Касерес не назначил 11-метровый за фол Кутепова, завалившего руками Мохсена, а также Сербия - Швейцария (1:2), в котором Лихтштайнер и Шер вдвоем держали руками Митровича, не понеся никакого наказания от Феликса Бриха. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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