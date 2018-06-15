15:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Григорий Иванов: "Пусть Слепаков выйдет на поле и поиграет с нами в футбол"


Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что он думает о песне юмориста Семена Слепакова о сборной России.

 - Это наша сборная, другой у нас просто нет. Ее надо поддерживать, переживать. А вы посмотрите, что сейчас творится. Певцы-юмористы какие-то песни сочиняют…

- Вы про Слепакова?

- И про него в том числе. Ну пусть Слепаков выйдет на поле, с нами в футбол поиграет. Мы ему 20 банок завалим. Ну и все. Зачем так делать?

Зачем смотреть в чужой карман? Почему люди не обсуждают, как играют наши актеры? Ребят, надо объединиться, сплотиться. Нужно поддержать ребят, которые будет умирать на поле. Получится - не получится - это уже другой вопрос. Но стараться они будут! А у нас их сразу и дармоедами называют, и всякими нецензурными словами… Нельзя так! (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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