Григорий Иванов присмотрел для "Урала" Кавани и Суареса, но не может их позволить

Президент "Урала" Григорий Иванов пошутил, что присмотрел для клуба нападающих сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Уругвайцы 15 июня победили Египет в матче группового турнира чемпионата мира-2018, игра состоялась на "Екатеринбург Арене".

- Смотрели на Кавани и Суареса, но такие трансферы не в наших силах, у всех контракты с клубами, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Игра была хорошей, обе команды волновались, были скованными, но футбол вышел боевым. Уругвай и Египет хотели победить, но повезло южноамериканцам. Понравилась атмосфера на стадионе и в городе, очень хорошие впечатления, праздник футбола пришел в Екатеринбург, меня это событие особо радует, ведь я работаю в футболе. Екатеринбургские болельщики поддерживали обе команды.

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