Григорий Иванов: "Люди часто без причины критикуют Мутко"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе высказал мнение, что матчи чемпионата мира-2018 были лучше всего организованы в Екатеринбурге. По его словам, отдельной похвалы заслуживает Виталий Мутко, который проделал огромнейший объем работы по проведению турнира.

- Это был праздник для болельщиков. Просто фантастика!, - отметил Иванов. - Я был во многих городах в течение чемпионата: в Петербурге, в Сочи, два раза в Москве. Но в Екатеринбурге было организовано лучше всего. Может быть так говорю, из-за того, что живу в Екатеринбурге, но моя оценка объективна. Говорю не как житель, а как болельщик. Это был очень большой праздник. И в нашем городе все прошло просто великолепно.

- В чем заключалась проблема в других городах?

- Говорить про другие города, наверное, не очень корректно. Потому что наш чемпионат прошел на высоком уровне. И это признали не только наши руководители, но и вся мировая общественность. Такого чемпионата мира еще ни разу не было.

Но в Сочи, например, мне не понравилось из-за того, что не было разделения потоков людей на стадионе. К тому же, перекрывали дорогу для машин, но по ней, естественно, никто не ехал. Людям из-за этого приходилось лезть массами на тротуары, заступать на лужайки. Но все равно все прошло на высоком уровне. И это признали все.

Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Начиная от Виталия Мутко, который проделал огромнейшую работу. Люди этого не видят и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы.

Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события.