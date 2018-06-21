Григорий Дрозд: "Не знаю как, но у Черчесова получается"

Боксер Григорий Дрозд - о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова на ЧМ-2018.

– Перед турниром многие критиковали Станислава Черчесова. Вы что сейчас думаете о его работе?

– Он у нас – великий вратарь, много добившийся, но я сразу хочу сказать – я не футболист. Я не могу учить футболистов, я просто этого не понимаю. То же самое касается тренера. Кто-то видится смешным, но у него все получается, а кто-то наоборот – с виду умный, все знает, а результата нет. Черчесов – такой смурной, немногословный, неулыбчивый человек, но результат есть. Что-то он знает, как-то настраивает игроков. Я не знаю как, но главное – у него это получается, - сказал Дрозд. (Михаил ПОТАПОВ)

На ЧМ-2018 сборная России обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), благодаря чему пробилась в 1/8 финала турнира.

Полная версия интервью – скоро в "СЭ"

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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