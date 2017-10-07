Греция обыграла Кипр и вышла на второе место в группе

Сборная Греции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 одержала победу над Кипром – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

Счет во встрече открыли киприоты, на 18-й минуте отличился Пьерос Сотириу. Спустя 4 минуты Константинос Митроглу восстановил равенство, а на 26-й минуте Александрос Тзиолис вывел греков вперед.

Благодаря этому результату подопечные Михаэля Скибе, набравшие 17 очков, вышли на второе место в группе H. Они обошли Боснию и Герцеговину, в активе которой 14 баллов после 9 матчей.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группе H

Кипр - Греция - 1:2 (1:2)

Голы: Сотириу, 18 (1:0). Митроглу, 24 (1:1). Тзиолис, 26 (1:2).

Кипр: Панаги, Деметриу, Антониадес (Александру, 60), Лаифис, Лабан, Артиматас, Кириаку, Маргаса (Митидис, 86), Кастанос (Экономидес, 80), Кателарис, Сотириу.

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис (Рецос, 69), Манолас, Тзавеллас, Стафилидис, Тзиолис, Фортунис (Донис, 75), Зека, Манталос, Митроглу (Самарис, 89).

Предупреждения: Торосидис, 17. Лабан, 37. Донис, 86. Манолас, 90. Самарис, 90+3.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

7 октября. Никосия. Стадион GSP.

Турнирная таблица здесь