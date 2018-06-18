Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция – Южная Корея

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист назван лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Кореи (1:0). Эта встреча стала для обеих команд первой на турнире.

Экс-игрок "Краснодара" Гранквист забил единственный в матче гол, реализовав пенальти на 65-й минуте.

Напомним, что шведы и корейцы выступают в квартете F вместе со сборными Германии и Мексики, чей матч прошел вчера. Мексиканцы выиграли с минимальным счетом.

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