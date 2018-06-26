Гранквист может завершить карьеру в сборной Швеции после матча с Мексикой

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что матч чемпионата мира против Мексики может стать для него последним в футболке национальной команды.

Шведы проведут свой заключительный матч группового этапа мирового первенства 27 июня в Екатеринбурге. После двух встреч Гранквист и компания набрали три очка и имеют шансы на выход в плей-офф.

- Возможно, это будет мой последний матч за сборную, но прямо сейчас мы думаем только о предстоящей встрече, об остальном поговорим потом, - цитирует "Р-Спорт" Гранквиста.

Напомним, 33-летний капитан играет за основную команду Швеции с 2006 года. За это время он провел 73 матча и отличился семь раз.

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