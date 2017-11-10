22:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гранквист и Классон - выйдут в старте сборной Швеции на матч с Италией

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Стал известен стартовый состав сборной Швеции на первый стыковой матч чемпионата мира-2018 против Италии. Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист выведет шведов на игру в роли капитана команды. Еще один игрок "быков" Виктор Классон выйдет в стартовом составе шведской сборной.

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:

"Швеция": Ольсен - Аугустинссон, Гранквист, Линделеф, Крафт - Форсберг, Экдаль, Ларссон, Классон - Берг, Тойвонен.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Ларссон, Ольссон, Гвидетти, Юханссон, Эландер, Свенссон, Янссон, Роден, Телин, Сема.

Трансляция матча Швеция – Италия

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Материалы других СМИ
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Valdemarson

А чего ж Блюма не позвали?

23:05