Гранквист и Классон - в стартовом составе сборной Швеции на матч с Италией

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на второй стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018. В первой встрече в Швеции итальянцы уступили со счетом 0:1.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан, Габбьядини, Иммобиле. Запасные: Доннарумма, Перин, Ругани, Гальярдини, Белотти, Инсинье, Астори, Де Росси, Эдер, Бернардески, Дзаппакоста, Эль-Шаарави.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Тойвонен, Берг. Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Ольссон, Телин, Гвидетти, Хеландер, Свенссон, Крафт, Янссон, Роден, Дурмаз, Сема.

Матч Италия – Швеция начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.