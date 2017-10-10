Гранквист и Классон - в основе Швеции на матч против Голландии

Стали известны составы Голландии и Швеции на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. В основе шведов выйдут на поле два игрока "Краснодара" - защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Голландия: Силлессен, Тете, Ван Дейк, Рекик, Аке, Блинд, Бабел, Вилхена, Янссен, Вайналдум, Роббен.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Берг, Форсберг, Юханссон, Классон, Тойвонен.

Матч Голландия - Швеция начнется в 21.45 по московскому времени.