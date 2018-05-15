Гранквист и Классон попали в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018, Ибрагимович - нет

Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира-2018. В заявку попали игроки "Краснодара" Андреас Гранквист и Виктор Классон. Участие в турнире не примет экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который объявил об уходе из команды после Евро-2016, но затем выразил готовность отправиться на ЧМ.
Полностью заявка из 23-х игроков выглядит следующим образом:
вратари: Робин Ольсен ("Копенгаген", Дания), Карл Йохан Йонссон ("Генгам", Франция), Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Уэльс);
защитники: Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Андреас Гранквист ("Краснодар", Россия), Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба - "Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия), Мартин Ольссон ("Суонси", Уэльс);
полузащитники: Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Албин Экдаль ("Гамбург", Германия), Себастьян Ларссон ("Халл", Англия), Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Густав Свенссонн ("Сиэтл", США);
нападающие: Ола Тойвонен ("Тулуза", Франция), Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес", Испания), Исаак Кисе Телин ("Васланд-Беверен", Бельгия).
- Манчестер Юнайтед
- Златан Ибрагимович
- Краснодар
- Сборная Швеции (Футбол)
- Андреас Гранквист
- Виктор Классон