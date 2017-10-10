Гранит Джака: "Матч с Португалией сродни финалу чемпионата мира"

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака отметил, что уверенность его команды в своих силах растет от матча к матчу. Во вторник, 10 октября, швейцарцам предстоит сыграть с Португалией в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Победитель этой встречи завоюет прямую путевку на турнир в России, а проигравший сыграет в стыковых матчах.

- За счет чего Швейцария продолжает побеждать? Это хороший вопрос, - приводит официальный сайт ФИФА слова Джаки. - Думаю, в этом деле воедино сошлись множество факторов. Как на поле, так и за его пределами. Наша уверенность в своих силах растет с каждой победой.

Тренер придал нам новый импульс. Мы и раньше показывали, что можем играть в футбол, но Владимир Петкович работал над нашей психологией. Думаю, мы добились прогресса в этом вопросе. Мы стали ближе как команда - каждый борется за каждого. Если один ошибется, другой его подстрахует.

Матч против Португалии? Для меня он сродни финалу чемпионата мира. Эта ситуация уникальна, она редко возникает в отборочных турнирах. Выиграешь - и ты герой, а если нет - неудачник. Может звучать грубо, но так и есть. Все выигранные до этого момента матчи не имеют значения. Мы не станем играть на протяжении 90 минут от обороны - это просто не наш стиль. Мы хотим играть в футбол и показать, что можем действовать смело. Но да, Португалия побежит вперед, ведь ее устраивает только победа. Это может сыграть на руку.