15:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Граната поставили в тупик вопросом про Васина и Джикию


Защитник сборной России Владимир Гранат в день своего рождения вышел к журналистам после тренировки на сборе в Австрии в преддверии чемпионата мира-2018.  

- Каждому спортсмену приятно отмечать день рождения в национальной сборной, - сказал Гранат. - Команда поздравила аплодисментами. 

- По какой схеме играете в защите, уже понятно?

- Пока нет. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем яснее будет, и тогда уже тренер решит.

- А вам по какой схеме комфортнее?

- По какой выберет тренер.

- У вас был непростой период, когда вы уходили из "Спартака" в "Ростов". Была ли тогда надежда сыграть на
чемпионате мира?

- Каждый футболист верит. Когда-то больше, когда-то меньше. Как получилось, так получилось.

- Как влияет на сборную возвращение Игнашевича?

- Влияние только положительное. Все футболисты могут набираться опыта. Вся команда рада, что он с нами.  

- Осенью вы получили вызов в сборную, но не сыграли ни в одном из двух матчей. Если сравнивать ваше состояние осенью и сейчас, как считаете: вы действительно стали лучше и чувствуете себя увереннее, или же все дело просто в том, что травмы получили Джикия и Васин?

- Не знаю, как ответить на вопрос. Не буду отвечать. (Дмитрий СИМОНОВ)

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