20:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Граффити с Модричем появится в Казани только к концу матча Россия - Хорватия


Портреты звезд футбола на казанских стенах стали своего рода "черной меткой" для их сборных.

В столице Татарстана уже есть граффити Месси, Роналду и Неймара, а Аргентина, Португалия и Бразилия поочередно покинули чемпионат мира.

Мэр Казани Ильсур Метшин увидел в этом закономерность и решил "помочь" сборной России. Рядом с портретом Месси в скором времени появится изображение Луки Модрича.

Созданием граффити занимается художник Дмитрий LIL DEE Кудинов. 

- С каждым следующим разом мы находимся во все более сжатых временных рамках, - говорит Лидия Аверина, CEO компании, ответственной за создание граффити с игроками. – На портрет Роналду у нас была неделя. На Месси два дня. На Неймара - ночь. Сегодня буквально пара часов. Хотим успеть закончить к концу матча.

- Как сами игроки реагируют на ваши работы?

- Криштиану отреагировал в своем инстаграме. Месси более закрытый, но его менеджер сказал нам, что он остался доволен. Нам даже подарили майки сборной Аргентины.

Неймар часто меняет имидж и цвет волос, но мы выбрали самый последний образ. Ему тоже понравилось. Мы уже являемся талисманом сборной России. И если наша работа поможет им победить, то будем очень рады. (Артур ЕНИКЕЕВ)
 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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