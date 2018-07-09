21:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили


Граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили совсем. Вместо рисунка надпись: "До Завтра...". Изображение удалили его же авторы, художники творческой группы HoodGraff.

Ранее злоумышленники "отрезали палец" Черчесову. Авторы граффити решили закрасить свое творение полностью и на его месте создать что-то новое.

– Мы решили не восстанавливать старый рисунок и не воевать с теми, кто его испортил. Если то граффити было к победам сборной России, то новое изображение будет благодарностью нашему тренеру за последнюю игру, – цитирует ТАСС Артема Буржа, одного из художников.

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https://www.5-tv.ru/news/211056/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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