Граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили

Граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили совсем. Вместо рисунка надпись: "До Завтра...". Изображение удалили его же авторы, художники творческой группы HoodGraff.

Ранее злоумышленники "отрезали палец" Черчесову. Авторы граффити решили закрасить свое творение полностью и на его месте создать что-то новое.

– Мы решили не восстанавливать старый рисунок и не воевать с теми, кто его испортил. Если то граффити было к победам сборной России, то новое изображение будет благодарностью нашему тренеру за последнюю игру, – цитирует ТАСС Артема Буржа, одного из художников.