Граффити с Черчесовым может появиться на стадионе "Санкт-Петербург"

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил руководству "Зенита" создать на стадионе "Санкт-Петербург" граффити с портретом главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Граффити появились в июне на стене подстанции в Петроградском районе Петербурга. Портрет Черчесова был создан в знак признания успехов сборной России на чемпионате мира по футболу. После того, как неизвестные вандалы испортили граффити, "отрезав" указательный палец на портрете тренера сборной России, уличные художники обновили композицию, однако через несколько дней неизвестные вновь испортили портрет, и сейчас стена приведена в первоначальный вид.

– Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил разместить граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург", построенном к чемпионату мира по футболу ... Свою инициативу парламентарий направил руководству петербургского "Зенита", домашней ареной которого является стадион, – приводит "РИА Новости" слова парламентария. – В перспективе на новой спортивной арене можно разместить и граффити с тренерами "Зенита" Павлом Садыриным и Юрием Морозовым.