Готовность стадиона в Волгограде к чемпионату мира-2018 составляет 75 процентов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что строительство "Волгоград Арены" к чемпионату мира-2018 идет по графику. Готовность стадиона оценивается в 75 процентов. Перед регионом стоит задача - завершить все общестроительные работы до конца текущего года.

- Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать выполнить эту задачу, - цитирует РИАЦ Бочкарева. - Напомню, что в 2014 году некоторые скептики говорили, что стадиона здесь не будет. Сегодня "Волгоград Арена" признается экспертами одним из лучших стадионов страны. Все планы по подготовке к ЧМ-18 в Волгоградской области выполняются в полном объеме.