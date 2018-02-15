Готовность "Ростов Арены" - 97 процентов

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сказал, что подготовка города к проведению чемпионата мира-2018 идет согласно графику. По словам чиновника, у властей города нет опасений на счет того, что работы на каких либо объектах могут быть завершены позже намеченного срока.

- Подготовка ведется по утвержденному плану, - цитирует ТАСС Кушнарева. - Ни по одному объекту сегодня отставания нет, готовность стадиона можно оценивать процентов на 97 процентов, там ведутся завершающие работы. Я бы оценил степень готовности Ростова к чемпионату как высокую и надежную. У нас нет опасений, что мы не достроим какие-то объекты, что-то провалим - это недопустимо.

Оставшаяся часть работ - это благоустройство прилегающей к стадиону территории, городская инфраструктура, ремонты фасадов, крыш жилых домов, все, что относится к маршрутам движения клиентских групп. У нас один достаточно напряженный объект - это реконструкция улицы Станиславского в центральной части города (работы планируется завершить к 1 мая. - Прим. "СЭ"). Подготовка фан-зоны не вызывает никаких опасений, все четко.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства, ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.

Расписание матчей на "Ростов Арене"

17 июня. Группа E. Бразилия - Швейцария,

20 июня. Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия,

23 июня. Группа F. Корея - Мексика,

26 июня. Группа D. Исландия - Хорватия,

2 июля. 1/8 финала. Первое место группы G - второе место группы H.