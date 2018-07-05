Государство не заплатит футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018

Игроки сборной России не получат выплат от государства за выступление на чемпионате мира-2018, сообщает "Интерфакс". Национальная команда вышла в четвертьфинал турнира, победив сборную Испании (1:1, 4:3 пен.).

- Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада - отдельная история, там множество видов спорта, - сообщал "Интерфаксу" источник во властных кругах.

Отметим, что сборная России уже заработала 16 миллионов долларов, которые выплатит ФИФА.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //