Госкомпании потратили на билеты чемпионата мира более 200 млн рублей

Как сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок, государственные компании потратили 204,4 миллиона рублей на закупку билетов на матчи чемпионата мира-2018. Компании объяснили это необходимостью взаимодействовать с потенциальными инвесторами.
Основным продавцом билетов по госконтрактам стал швейцарский партнер FIFA – Match Hospitality. Через эту компанию реализуются "пакеты гостеприимства" – VIP-места и ложи на стадионах, отмечает издание. Самым востребованным у заказчиков стал матч Франция – Дания, который пройдет в "Лужниках" 26 июня (на него приобретен 81 билет).
Больше всего билетов на чемпионат мира через сайт госзакупок купили структуры ВТБ – "ВТБ 24" (закупки объявлялись до объединения с ВТБ) и "ВТБстрахование". Контракт "ВТБ 24" на покупку билетов на сумму свыше 1,5 миллиона долларов был заключен в конце 2016 года.
Среди других компаний, выкупивших билеты на матчи, оказались Сбербанк, "Зарубежнефть", ВГТРК и структуры Министерства иностранных дел России.
Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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https://www.rbc.ru/society/09/06/2018/5b1948d89a794759db588e54?utm_source=tw_rbc%20%20#0_8___1298_0