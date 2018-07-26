Госдума продлила до конца года безвизовый въезд в Россию для обладателей Fan ID

Хорватские болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира против России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Государственная дума за заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

C 14 июня по 15 июля в 11 российских городах проходил чемпионат мира. Иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы.



После завершения турнира президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели Fan ID на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года. Лидеры всех четырех фракций Госдумы и ее председатель Вячеслав Володин внесли 17 июля соответствующий законопроект на рассмотрение палаты.