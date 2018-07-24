Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде для обладателей Fan ID

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID). Проект был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе, среди авторов – спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, а также главы комитетов Госдумы.

"Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании "паспорта болельщика" – говорится в пояснительной записке к документу.

Fan ID позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах ЧМ-2018 во время турнира, бесплатно перемещаться между ними на поездах и заменял иностранным болельщикам визы.