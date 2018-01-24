Госдума приняла проект закона о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на чемпионат мира-2018

Госдума во втором чтении приняла проект закона, устанавливающего административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ, сообщает ТАСС.

В соответствии с проектом закона, за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Размер штрафов за подделывание билетов составит от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

"Предложенные меры обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений при продаже билетов на матчи", – говорится в пояснительной записке.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.